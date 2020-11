Islamisten sollen in Europa stärker bekämpft werden

Frankreich erinnert an die Opfer beider Weltkriege

Paris: Frankreich erinnert heute an die Millionen Opfer der beiden Weltkriege. Am Grabmal des Unbekannten Soldaten in Paris nimmt Präsident Macron an einer Gedenkzeremonie teil. Sie findet wegen der geltenden strikten Ausgangsbeschränkungen nur in sehr kleinem Rahmen statt. - Der 11. November ist in Frankreich wie auch in Belgien ein Feiertag. Beide Länder erinnern damit an den Waffenstillstand von 1918 und das Ende des Ersten Weltkriegs.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.11.2020 05:00 Uhr