Islamisten planten offenbar Anschlag auf Kölner Dom

Köln: Wegen einer Terrorwarnung hat es einen Polizeieinsatz am Kölner Dom gegeben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatten die Behörden einen Hinweis auf einen offenbar bevorstehenden Anschlag einer islamistischen Gruppe erhalten. Die Polizei war mit Spürhunden vor Ort, die darauf abgerichtet sind, Sprengstoff zu finden. Danach wurde der Dom verschlossen. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Grund für die Vorkehrungen sind nach Informationen der "Bild"-Zeitung offenbar Hinweise, die den Sicherheitsbehörden in Deutschland, Österreich und Spanien vorliegen. Demnach habe eine islamistische Terrorzelle geplant, an Silvester Anschläge zu verüben. Nach Informationen des ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg gab es im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Anschlagsplänen auch eine Festnahme in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 23:00 Uhr