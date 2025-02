Islamisten lassen drei weitere Geiseln im Gazastreifen frei

Gaza: Die Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad haben im Gazastreifen drei weitere israelische Geiseln freigelassen. Die vor 16 Monaten entführten Männer wurden in Chan Junis an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben und trafen wenig später in Israel mit Angehörigen zusammen. Im Gegenzug ließ Israel 369 inhaftierte Palästinenser frei - so wie es eine Waffenruhe-Vereinbarung der Kriegsparteien vorsieht. Während der live im Fernsehen übertragenen Geiselübergabe wurden die Männer am Morgen von vermummten und bewaffneten Kämpfern vor den Augen hunderter Schaulustiger auf eine Bühne geführt. Dort mussten sie in ein Mikrofon sprechen sowie Andenken an ihre Gefangenschaft in den Händen halten. Israels Staatspräsident Herzog sprach von einer "verabscheuungswürdigen und zynischen Zeremonie".

