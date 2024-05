Islamisten demonstrieren wieder in Hamburg

Hamburg: In der Hansestadt haben sich aktuellen Angaben der Polizei zufolge am Nachmittag mindestens 1.400 Anhänger der islamistischen Gruppe "Muslim Interaktiv" zu einer Kundgebung im Stadtteil St. Georg versammelt. Einem Agenturbericht zufolge waren es fast ausschließlich Männer. Sie hielten weiße Plakate mit den Aufschriften „censored“ und „verboten“ in die Höhe oder schwarze Flaggen. Zeitgleich fanden zwei Gegenkundgebungen mit rund 120 Menschen statt. Die Organisatoren von "Muslim Interaktiv" riefen ihre Teilnehmer dazu auf, sich nicht provozieren zu lassen und nicht mit der Presse zu sprechen. Vor zwei Wochen hatte die selbe Organisation bei einer Demonstration die Errichtung eines Kalifats in Deutschland gefordert. Innenministerin Faeser zufolge hätte die Kundgebung heute bei solchen Forderungen abgebrochen werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 18:30 Uhr