Islamischer Dschihad einigt sich mit Israel auf Waffenruhe

Nachrichtenarchiv - 07.08.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gaza: Die radikale Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad hat sich mit Israel auf eine Waffenruhe geeinigt. Dies bestätigte die Organisation am Abend. Zuvor war bereits aus ägyptischen Sicherheitskreisen verlautet, dass Israel einer von Kairo vorgeschlagenen Feuerpause im Gazastreifen zugestimmt habe. Nach Informationen der ARD soll diese um 23:30 Uhr Ortszeit beginnen. Eine Delegation Ägyptens ist in Gaza eingetroffen, um zwischen beiden Seiten zu vermitteln. Israel bombardiert seit Freitag Ziele des Islamischen Dschihad im Gazastreifen. Als Reaktion auf die israelischen Luftangriffe, bei denen nach palästinensischen Angaben mindestens 40 Menschen starben, feuerte die radikale Palästinenserorganisation mehrere hundert Raketen in Richtung Israel ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2022 22:00 Uhr