Islamfeindlicher Mord in Frankreich: Täter weiter auf der Flucht

Marseille: Nach einem mutmaßlich islamfeindlich motivierten Mord in einer Moschee in Südfrankreich fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Auch die französische Antiterror-Staatsanwaltschaft ermittelt und prüft eine Übernahme des Falles. Premierminister Bayrou verurteilte die Tat und erklärte, alle Ressourcen des Staates seien mobilisiert, um den Angreifer zu fassen und zu bestrafen. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich das Opfer und der Täter allein in der Moschee. Der Angreifer stach bis zu 50-mal auf sein Opfer ein, filmte den Sterbenden mit seinem Handy und ergriff dann die Flucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 22:00 Uhr