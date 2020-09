Ischinger gegen totalen Boykott Russlands im Fall Nawalny

Nachrichtenarchiv - 03.09.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, warnt im Fall Nawalny vor einem Boykott Russlands. Man brauche Moskau in der Klima- und Ukrainepolitik sowie in vielen anderen Bereichen, betonte Ischinger im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Mehrere Politiker fordern als Konsequenz auf den Giftanschlag unter anderem den Bau der deutsch-russischen Pipeline Nordstream II zu stoppen und eine gemeinsame Linie innerhalb der EU zu finden. Der Generalsekretär der Nato, Stoltenberg, sieht in dem Einsatz von Nervengift bei Nawalny eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Moskau dagegen wirft Deutschland vor, Beweise schuldig zu bleiben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.09.2020 11:45 Uhr