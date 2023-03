Ischgl-Urlauber reichen Sammelklage in Österreich ein

Kurzmeldung ein/ausklappen Erdogan hält am geplanten Wahltermin im Mai fest

Ankara: Die Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei sollen nach dem Willen von Präsident Erdogan trotz des schweren Erdbebens Anfang Februar wie geplant stattfinden. Erdogan sagte in Ankara, das Volk werde am 14. Mai das Nötige tun. Wegen der immensen Schäden durch das Beben hatte es Spekulationen über eine Verschiebung gegeben. Seit den Erschütterungen am 6. Februar sind schätzungsweise zwei Millionen Menschen ohne Obdach. Die Zahl der Toten in der Türkei wird auf 45.000 geschätzt. Die Opposition wirft Erdogan und seiner Regierung Versäumnisse beim Erdbebenschutz und bei der Hilfe nach der Katastrophe vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.03.2023 14:00 Uhr