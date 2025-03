Isar Aerospace verschiebt Raketenstart auf morgen

München: Das bayerische Weltraum-Startup Isar Aerospace hat wegen schlechten Wetters den für heute geplanten Testflug seiner Weltraumrakete "Spectrum" erneut verschoben. Frühestens morgen gebe es die nächste Gelegenheit für einen neuen Versuch vom norwegischen Weltraumbahnhof Andoya, teilte das Unternehmen mit. Ein erfolgreicher Testflug von "Spectrum" wäre ein Durchbruch für die europäische Raumfahrt: Von Norwegen aus sollen künftig Kleinsatelliten in eine Polar-Umlaufbahn befördert werden. Die Rakete hatte bereits am Montag aufgetankt auf dem Startplatz gestanden. Ziel ist laut Isar Aerospace, so viele Daten und so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Dass die Rakete dabei den Orbit erreicht, gilt als weitgehend ausgeschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 11:00 Uhr