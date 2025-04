Isar Aerospace plant 2025 weiteren Raketentest

Isar Aerospace will zweiten Raketentest noch in diesem Jahr: Das bayerische Raumfahrtunternehmen will schon bald eine zweite Rakete zu Testzwecken vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya aus Richtung All schicken. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin dem BR. Der genaue Zeitpunkt hänge von der Analyse des ersten Rakentenstarts am vergangenen Sonntag ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2025 19:45 Uhr