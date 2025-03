Isar Aerospace darf erste Testrakete starten

München: Das Raketen-Start-up Isar Aerospace hat von der norwegischen Zivilluftfahrtbehörde die Genehmigung für den ersten Flug vom Weltraumbahnhof Andøya Spaceport aus erhalten. Der Zeitraum dafür beginnt bereits am Donnerstag. Es wäre der erste Start einer orbitalen Trägerrakete in Kontinentaleuropa. Künftig sollen damit Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht werden. Zu den Investoren bei Isar Aerospace zählt auch die NATO.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2025 21:00 Uhr