Isar 2 und Neckarwestheim 2 sollen als Notreserve weiterbetrieben werden

Nachrichtenarchiv - 05.09.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg sollen über das Jahresende hinaus am Netz bleiben. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigt. Er begründete die Entscheidung mit den Ergebnissen des zweiten Stresstests für den Strommarkt. Dieser habe gezeigt, dass stundenweise Engpässe im Stromsystem nicht vollständig ausgeschlossen werden könnten. Daher sollen die beiden AKW bis Mitte April nächsten Jahres als Einsatzreserve dienen. Sie könnten laut Habeck dann - falls nötig - einen zusätzlichen Beitrag im Stromnetz in Süddeutschland leisten. Grundsätzlich sei die Versorgungssicherheit aber hoch, betonte Habeck. Deutschland habe genug Energie und versorge teils auch die europäischen Nachbarn. Das dritte verbliebene AKW Emsland soll wie geplant zum Jahresende abgeschaltet werden. Auch beim Atomausstieg soll es bleiben. Atomkraft bleibe eine Hochrisikotechnologie, so der Grünen-Politiker.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2022 18:45 Uhr