Isabelle Huppert erhält Berlinale-Ehrenbär für ihr Lebenswerk

Union wählt Friedrich Merz am Nachmittag zum neuen Fraktionschef

Berlin: Die Unionsfraktion im Bundestag will CDU-Chef Friedrich Merz am Nachmittag zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen. Dass er die Mehrheit der 197 Abgeordneten von CDU und CSU erhält, gilt als sicher. Mit Spannung wird allerdings erwartet, wie stark der Rückhalt für den 66-jährigen ist. Amtsinhaber Ralph Brinkhaus hatte Ende Januar vorgeschlagen, die eigentlich für April geplante Vorsitzwahl vorzuziehen, und zugleich seinen Verzicht auf den Posten angekündigt. In einem Brief an die Fraktionsmitglieder hatte Brinkhaus damals deutlich gemacht, dass er das Amt gerne behalten hätte, jedoch keinen offenen Konflikt mit Merz wolle, der ihm seine eigenen Ambitionen auf den Fraktionsvorsitz mitgeteilt hatte. Brinkhaus führt die Fraktion seit 2018 und wurde im vergangenen September wiedergewählt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2022 07:00 Uhr