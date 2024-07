Isabell Werth gewinnt Kür beim Reitturnier CHIO in Aachen

Aachen: Beim größten Reitturnier der Welt, dem CHIO in Aachen, hat die deutsche Dressurreiterin Isabell Werth auch die Kür gewonnen. Mit ihrem Pferd Wendy erreichte sie eine Wertung von gut 89 Prozentpunkten. Es war ihr dritter Sieg beim dritten Ritt. Damit ist Werth auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris so gut wie sicher.

