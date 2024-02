Isaak gewinnt ESC-Qualifikation für Malmö

Berlin: Der Sänger Isaak Guderian aus Espelkamp in Nordrhein-Westfalen vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest. Der internationale Wettbewerb findet am 11. Mai in Malmö im Süden Schwedens statt. Die Entscheidung trafen am späten Abend das Publikum und eine Jury in Berlin im Rahmen der Sendung «Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024» im Ersten. Isaaks Song heißt "Always on the Run".

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 02:00 Uhr