IS-Rückkehrerin wird zu zehn Jahren Haft verurteilt

CSU und Grüne kritisieren Aiwangers Pläne zur Windkraft

München: Die Vorschläge von Wirtschaftsminister Aiwanger zum Ausbau der Windkraft in Bayern sind bei CSU und Opposition auf Kritik gestoßen. Forstministerin Kaniber von der CSU warnte davor, die Wälder im Freistaat, so wörtlich, "unkontrolliert mit Windrädern vollzupflastern". Statt derart pauschaler Ansätze solle Aiwanger lieber gezielte und gut durchdachte Regelungen schaffen. Die Grünen sprachen von einem "Herumdoktern an der 10H-Windkraft-Verhinderungsregel". Nach der 10H-Regel müssen neue Windräder in Bayern mindestens zehnmal so weit weg von der Wohnbebauung sein wie das Rad hoch ist. - Bei einem Ortstermin in Creußen im Landkreis Bayreuth hatte Aiwanger vorgeschlagen, neue Windräder vor allem in Wäldern zu bauen. Dort seien die Anlagen besser versteckt und stießen damit auf mehr Akzeptanz in der Bevölkerung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 21:00 Uhr