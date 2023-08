IS-Rückkehrerin Jennifer W. zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt

München: Das Oberlandesgericht hat die islamistische Extremistin Jennifer W., zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt - unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Versklavung, in einem Fall mit Todesfolge. Jennifer W. war 2015 beim sogenannten Islamischen Staat. Damals hatte sie dabei zugesehen, wie ein jesidisches Mädchen - angekettet in praller Mittagssonne - starb. Die Fünfjährige und ihre Mutter lebten 2015 im Irak als Sklaven im Haushalt der Angeklagten und ihres Ehemanns. Die heute 32-Jährige Jennifer W. war im Oktober 2021 wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit noch zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Die Bundesanwaltschaft ging in Revision und erreichte die Zurückverweisung an eine andere Strafkammer des Münchner Gerichts.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2023 11:45 Uhr