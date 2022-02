IS-Anführer wird offenbar bei US-Militäroperation getötet

Das Wetter: In der Nacht vielerorts bewölkt, bei +6 bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht bewölkt und ganz vereinzelt Sprühregen, nur an den Alpen nachts teils länger klar. Abkühlung auf +6 bis -3 Grad. Morgen an den Alpen teils längere sonnige Abschnitte, sonst trüb mit gelegentlichem Sprühregen. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende keine wesentliche Änderung, die Nächte werden kühler.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.02.2022 18:15 Uhr