Irlands Regierungschef Varadkar hat seinen Rücktritt eingereicht

Dublin: Knapp drei Wochen nach seiner Ankündigung hat Irlands Regierungschef Leo Varadkar offiziell seinen Rücktritt eingereicht. Am Abend nahm Präsident Higgins das Rücktrittsgesuch an. Neuer Premierminister Irlands soll der bisherige Hochschulminister Simon Harris werden. Der 37jährige von der liberal-konservativen Partei Fine Gael gilt bei der Abstimmung im Parlament in Dublin am Nachmittag als Favorit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 01:00 Uhr