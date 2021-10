Irland und Estland erhöhen Unternehmenssteuern

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt bei 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst bewölkt oder trüb, nur in Teilen Unterfrankens sonnige Abschnitte. Am Nachmittag und Abend von Osten her Auflockerungen und freundlicher bei Höchstwerten von 12 bis 17 Grad. In der Nacht klar und Abkühlung auf Werte um 4 Grad. Morgen und am Sonntag nach Nebelauflösung viel Sonne, am Montag wechselnd bewölkt, aber weiterhin trocken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2021 10:00 Uhr