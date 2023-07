Irische Sängerin Sinéad O’Connor stirbt mit 56 Jahren

Kurzmeldung ein/ausklappen Kevin Spacey wird von Londoner Gericht freigesprochen

London: Der US-Schauspieler Kevin Spacey ist im Prozess um sexuelle Übergriffe freigesprochen worden. Die Geschworenen befanden nach mehr als zwölfstündiger Beratung, dass der 64-Jährige in allen Anklagepunkten nicht schuldig sei. Vor dem Gericht in London ging es um angebliche Übergriffe gegen vier Männer, die sich von 2001 bis 2013 in England zugetragen haben sollen. Der Schauspieler hatte die Anschuldigungen als "frei erfunden" zurückgewiesen und von einvernehmlichen Sex gesprochen. Bereits zuvor war Spacey in einem ähnlich gelagerten Prozess in den USA freigesprochen worden. Ein anderes Verfahren wurde eingestellt, weil das mutmaßliche Opfer die Aussage verweigerte. Der zweifache Oscar-Preisträger hatte mehrere lukrative Engagements verloren, als die ersten Anschuldigungen gegen ihn bekannt wurden - unter anderem die Hauptrolle in der Serie "House of Cards".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2023 22:00 Uhr