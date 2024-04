Irans Staatsoberhaupt Chamenei droht Israel mit Vergeltung

Teheran: Irans Staatsoberhaupt Chamenei hat Israel nach einem Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien mit Vergeltung gedroht. Das boshafte Regime werde durch die tapferen Männer des Irans bestraft, heißt es in einer Mitteilung. Zuvor hatte schon Präsident Raisi davon gesprochen, das der Angriff beantwortet werde. Raisi warf Israel den Bruch internationaler Regeln vor. Bei dem Luftangriff auf das Botschaftsgelände in Damaskus sollen sieben iranische Militärkommandeure getötet worden sein, darunter auch hochrangige. Der Iran unterstützt die Terrormiliz Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon. Israel greift deshalb parallel zur Offensive im Gazastreifen auch immer wieder Stellungen der iranischen Revolutionsgarden in Syrien an. Zu der aktuellen Attacke in Damaskus bezog das Militär bislang keine Stellung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2024 13:45 Uhr