Irans Sicherheitsrat stoppt Umsetzung des Kopftuchgesetzes

Teheran: Der iranische Sicherheitsrat hat das im Parlament verabschiedete Kopftuchgesetz gestoppt. Dem Parlamentspräsidenten zufolge solle das Gesetz auf Anweisung des Sicherheitsrats nicht umgesetzt werden. Das Gesetz war im vergangenen Jahr beschlossen worden und sah vor, dass Frauen, die sich nicht an die islamische Kopftuchpflicht halten, zu hohen Geldstrafen verurteilt werden können. Auch der Entzug öffentlicher Dienstleistungen war in dem Gesetz vorgesehen. Wiederholungstäterinnen sollten auch zu Haftstrafen verurteilt werden können. Das Gesetz hatte im In- und Ausland zu massiven Protesten geführt. Zu den Kritikern gehört der als moderat-konservativ geltende Präsident Peseschkian.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 15:00 Uhr