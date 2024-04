Irans Präsident Raisi warnt Israel vor Vergeltungsmaßnahmen

Teheran: Der Iran plant offenbar keine weiteren Angriffe auf Israel. Das hat die Militärführung in Teheran laut staatlichen Quellen bekannt gegeben. Die Operation sei abgeschlossen, hieß es. Sie sei die Vergeltung für die Tötung hochrangiger iranischer Offiziere in Syrien am 1. April durch Israel gewesen. Irans Präsident Raisi warnte Israel und seine Verbündeten vor Vergeltungsmaßnahmen. Sollte dies geschehen, werde die iranische Antwort größer ausfallen als bei dem jetzigen Angriff. Das israelische Militär wiederum sprach nach der nächtlichen Attacke von einem "sehr bedeutsamen strategischen Erfolg" für die israelische Raketenabwehr. 99 Prozent der Geschosse seien abgefangen worden. Inzwischen wurde weitgehende Entwarnung gegeben - der Luftraum über Israel und mehreren Nachbarländern wurde wieder geöffnet. Seit dem Nachmittag berät in Israel das Kriegskabinett über eine Reaktion auf den Angriff.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 17:00 Uhr