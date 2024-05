Irans Präsident Raisi stirbt bei Hubschrauberabsturz

Teheran: Irans Präsident Raisi ist beim Absturz seines Hubschraubers gestern ums Leben gekommen. Das melden Staatsmedien des Landes. Auch Außenminister Amirabdollahian und die weiteren sieben Insassen des Helikopters seien tot. Rettungskräften war es zuvor nach stundenlanger Suche in dichtem Nebel gelungen, die Absturzstelle in einer bewaldeten Gebirgsregion im Nordwesten des Landes ausfindig zu machen. Informationen über die Unglücksursache gibt es noch nicht. Die iranische Regierung hat derweil angekündigt, auch nach dem Tod des Präsidenten ohne "die geringste Störung" weiterzuarbeiten. In der Hauptstadt Teheran kam am Morgen Irans Kabinett zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Laut Verfassung müssen nun innerhalb von 50 Tagen Neuwahlen stattfinden. Bis dahin führt der erste Vizepräsident, Mochber, die Amtsgeschäfte.

