Irans Präsident lehnt Verzicht auf Atomprogramm ab

Teheran: Der Iran wird Präsident Peseschkian zufolge sein Atomprogramm "unter keinen Umständen" einstellen. Man sei aber bereit, in Verhandlungen Vertrauen im Bereich der friedlichen nuklearen Aktivitäten aufzubauen, sagte Peseschkian in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Macron. Der iranische Präsident kündigte eine harte Reaktion auf die - so wörtlich - "anhaltende Aggression" Israels an. Bei Beschuss im Westen des Iran sind Medienberichten zufolge fünf Soldaten getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 21:00 Uhr