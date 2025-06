Irans oberster Führer Chamenei droht Israel

Teheran: Im Krieg zwischen Israel und dem Iran bleibt der Ton aggressiv. Nach neuen Luftangriffen auf Teheran hat der oberste iranische Führer Chamenei Israel gedroht. Er schrieb wörtlich: "Wir müssen dem zionistischen Terror-Regime eine starke Antwort geben." Man werde keine Gnade walten lassen. Vorher hatte die iranische Revolutionsgarde in zwei Angriffswellen mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. In israelischen Medien war von etwa 25 Geschossen die Rede. Das israelische Militär griff daraufhin Ziele in der Hauptstadt Teheran an. Gestern hatte US-Präsident Trump den Iran zur bedingungslosen Kapitulation aufgefordert - und Chamenei indirekt gedroht. Man wisse genau, wo er sich versteckt halte. Er sei ein leichtes Ziel, vorerst aber sicher, so Trump. Und ergänzte wörtlich: "Wir werden ihn nicht ausschalten, zumindest nicht im Moment." Trump warnte den Iran außerdem erneut davor, Raketen auf Zivilisten oder US-Soldaten abzufeuern. Sollten auch die USA aktiv in den Krieg einsteigen, droht eine neue Eskalationsstufe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2025 05:00 Uhr