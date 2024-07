Irans neuer Präsident wirbt für konstruktiven Dialog mit Europa

Teheran: Der neu gewählte iranische Präsident Peseschkian hat sich für die Aufnahme von Gesprächen mit Europa ausgesprochen. In der englischsprachigen Zeitung "Teheran Times" schrieb der 69-Jährige, er freue sich auf einen "konstruktiven Dialog mit den europäischen Ländern", um "unsere Beziehungen auf den richtigen Weg zu bringen". Der designierte Präsident hatte im Wahlkampf versprochen, Iran aus der internationalen Isolation heraus zu bringen. In dem Artikel versicherte Peseschkian auch, dass sein Land keine Atombomben baue. Deutliche Kritik äußerte er an den USA, die sich 2015 aus dem internationalen Atom-Abkommen zurückgezogen hatten.

