Irans Militärführung wertet Angriff auf Israel als Erfolg

Teheran: Die Führung des iranischen Militärs wertet den Angriff auf Israel mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen als Erfolg. So zitiert die Nachrichtenagentur Isna Generalstabschef Bagheri. Die Operation mit dem Titel "Aufrichtiges Versprechen" sei die Vergeltung für die Tötung hochrangiger iranischer Offiziere in Syrien am 1. April durch Israel gewesen, hieß es. Bereits in der Nacht hatten iranische Revolutionsgarden im Staatsfernsehen über den Angriff auf Israel verlauten lassen, militärische Ziele seien erfolgreich getroffen und zerstört worden. Das israelische Militär sprach von einem "sehr bedeutsamen strategischen Erfolg" für die israelische Raketenabwehr. 99 Prozent der Geschosse seien abgefangen worden. Nur wenige ballistische Raketen seien bis nach Israel durchgedrungen. Ihr Einsatz bedeute eine klare Eskalation. Inzwischen gilt Entwarnung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 10:30 Uhr