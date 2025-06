Irans Außenminister warnt USA vor Eintritt in Krieg

Istanbul: Der iranische Außenminister Araghtschi hat die USA davor gewarnt, sich am Krieg zwischen dem Iran und Israel zu beteiligen. Sollten die Vereinigten Staaten aktiv werden, wäre das - so wörtlich - "sehr, sehr gefährlich für jeden", sagte Araghtschi nach den Verhandlungen mit Vertretern der EU-Staaten in Genf. Mittlerweile ist der iranische Außenminister in der Türkei eingetroffen. In Istanbul spricht er mit weiteren Außenministern der Organisation für Islamische Zusammenarbeit. Dabei sollen nach seinen Angaben vor allem die israelischen Angriffe auf den Iran thematisiert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 12:00 Uhr