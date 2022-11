Iranisches Gericht verhängt erstes Todesurteil wegen "Störung der öffentlichen Ordnung"

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Erstmals ist im Iran ein Todesurteil gegen eine Person verhängt worden, die an den seit Wochen andauernden Protesten im Land beteiligt gewesen sein soll. Wie die Justizbehörde auf ihrer Website mitteilte, ist der Verurteilte schuldig gesprochen worden, unter anderem ein Regierungsgebäude angezündet und die öffentliche Ordnung gestört zu haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, ein Feind Gottes zu sein - dies gilt als einer der schwersten Straftatbestände im iranischen Recht. Zuvor hatte das Parlament in Teheran Berichte über eine Forderung nach Höchststrafen für Demonstranten dementiert. In einer Presseerklärung wurde ein von Medien zitiertes Schreiben von 227 Parlaments-Abgeordneten als Fälschung bezeichnet. Einige Abgeordnete hätten lediglich harte Strafen für diejenigen gefordert, die während der Unruhen an Mord und Blutvergießen beteiligt gewesen seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2022 19:00 Uhr