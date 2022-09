Iranischer Präsident droht Demonstranten

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Im Iran hat Präsident Raisi allen Demonstranten gedroht, die dort nach dem Tod einer 22-Jährigen seit Tagen auf die Straße gehen. Der von der UN-Vollversammlung in New York zurückgekehrte Raisi sagte noch am Flughafen, man werde auf keinen Fall zulassen, dass die Sicherheit des Landes und des Volkes gefährdet werde. Der ultrakonservative Präsident lobte zudem die Gegendemonstranten, die gestern das Mullah-System unterstützen. Das seien, so Raisi, schöne Szenen der Macht und des Sieges der Islamischen Republik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2022 08:00 Uhr