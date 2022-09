Iranischer Präsident droht Demonstranten

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 07:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Im Iran hat Präsident Raisi allen Demonstranten gedroht, die dort nach dem Tod einer 22-Jährigen seit Tagen auf die Straße gehen. Der von der UN-Vollversammlung in New York zurückgekehrte Raisi sagte noch am Flughafen, man werde auf keinen Fall zulassen, dass die Sicherheit des Landes und des Volkes gefährdet werde. Der ultrakonservative Präsident lobte zudem die Gegendemonstranten, die gestern nach dem Freitagsgebet auf die Straße gingen und das Mullah-System unterstützen. Das seien, so Raisi, schöne Szenen der Macht und des Sieges der Islamischen Republik. Zu den Protesten war es gekommen, weil viele Iranerinnen und Iraner entsetzt waren über den Tod einer jungen Frau. Sie war von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen worden und kurz darauf gestorben. Inzwischen wenden sich viele Demonstranten aber auch ganz offen gegen das islamische Regime.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2022 07:15 Uhr