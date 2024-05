Iranischer Ex-Präsident Raisi findet letzte Ruhe in seiner Heimatstadt

Maschhad: Der tödlich verunglückte iranische Präsident Raisi ist in seiner Heimatstadt im Nordosten des Landes beigesetzt worden. An der Zeremonie nahmen amtlichen Angaben zufolge drei Millionen Menschen teil. Ein Lastwagen brachte Raisis Sarg zum Imam-Resa-Schrein, dem wichtigsten schiitischen Heiligtum des Iran und zugleich letzte Ruhestätte des Politikers. Politiker aus 60 Staaten nahmen der Trauerfeier teil, die EU war nicht vertreten. Raisi und acht weitere hochrangige Regierungsmitarbeiter waren am Sonntag beim Absturz ihres Hubschraubers im Nordwesten des Iran ums Leben gekommen.

