Iranischer Angriff wird international verurteilt

Berlin: Der iranische Angriff auf Israel hat international große Besorgnis ausgelöst. Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock erklärten, sie verurteilten die Attacken "mit aller Schärfe". Deutschland stehe eng an der Seite Israels. Ähnlich äußerte sich US-Präsident Biden: Er betonte die "unerschütterliche" Verpflichtung für Israels Sicherheit. Biden kündigte außerdem ein Treffen der G7-Staaten an, um eine gemeinsame diplomatische Antwort auf die Angriffe zu finden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, verurteilte die iranischen Attacken ebenfalls und rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Der UN-Sicherheitsrat will sich nach Angaben von Diplomaten noch heute in einer Dringlichkeitssitzung mit der jüngsten Eskalation in Nahost befassen. Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen hatte das Treffen beantragt. Der Iran wiederum stellte seinen Angriff auf Israel als angemessene Reaktion auf die Attacke auf seine Botschaft in Syrien dar und warnte vor einem erneuten Gegenschlag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 06:30 Uhr