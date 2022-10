Iranische Revolutionsgarden warnen Demonstranten

DGB Bayern fordert weitere Entlastungen

Regensburg: Bei einer Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes haben mehrere hundert Menschen weitere Entlastungen angesichts von Inflation und hohen Energiepreisen gefordert. Die Maßnahmen der Bundesregierung gingen zwar in die richtige Richtung - kämen aber zu spät, sagte Bayerns DGB-Chef Stiedl in seiner Rede auf dem Regensburger Domplatz. Die Schere zwischen Arm und Reich gehe immer weiter auseinander. Es sei nicht hinnehmbar, dass Konzerne und ihre Besitzer Rekordgewinne einfahren würden, während Millionen Menschen Mahlzeiten ausfallen ließen, die Heizung abdrehten oder mit der Miete im Rückstand seien, kritisierte Stiedl. Der DGB Bayern forderte unter anderem eine zusätzliche Energiepreispauschale in Höhe von 500 Euro als Soforthilfe. Außerdem müsse der Staat die Abschlagszahlung für einen zweiten Monat übernehmen. In den kommenden Wochen sind auch noch Kundgebungen in Würzburg und München geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2022 17:45 Uhr