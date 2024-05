Iranische Regierung will nach dem Tod des Präsidenten Raisi "ohne Störung" weiter regieren

Teheran: Die iranische Regierung hat nach dem Tod von Präsident Raisi angekündigt, das Land weiter reibungslos zu verwalten. Man wolle ohne - Zitat - "die geringste Störung" weiterarbeiten. Der hart arbeitende und unermüdliche Präsident habe sein Leben für die Nation aufgeopfert, hieß es von der Regierung. Aus dem Ausland kommen Beileidsbekundungen. Der pakistanische Premierminister Sharif rief einen Tag der Trauer für sein Land aus. Auf der Plattform X schrieb er, Raisi sei ein enger Freund Pakistans gewesen. Der indische Premierminister Modi erklärte auf X, Indien stehe in dieser Zeit des Schmerzes an der Seite des Iran. Auch der irakische Ministerpräsident Schia al-Sudani bekundete "große Trauer" über den Tod Raisis. Ähnlich äußerte sich ein Führer der Huthi-Miliz im Jemen. In sozialen Medien im Iran zeigte sich aber auch Schadenfreude über den Hubschrauberabsturz. Raisis Regierung steht seit Jahren wegen ihrer erzkonservativen Wertevorstellungen in der Kritik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 10:00 Uhr