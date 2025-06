Iranische Raketen treffen Krankenhaus im Süden Israels

Iran und Israel setzen gegenseitigen Beschuss fort: Im Süden von Israel wurde eine große Klinik in Beerscheva getroffen. Mitarbeiter hatten viele Patienten zuvor in Schutzräume gebracht, dennoch gibt es zahlreiche Verletzte. Auf Fernsehbildern sind zerstörte Gebäudeteile zu sehen. Israel wiederum nahm iranische Atomanlagen ins Visier. An einem Standort würden Atomwaffen entwickelt, hieß es vom Militär.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2025 13:45 Uhr