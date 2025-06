Iranische Opposition fordert Stopp der Uran-Anreicherung

Teheran: In einem offenen Brief haben iranische Reformpolitiker an Staatsoberhaupt Chamenei appelliert, der US-Forderung nach einem Stopp der Urananreicherung nachzugeben. Initiiert wurde der Vorstoß unter anderem von Ex-Präsident Chatami und dem früheren Außenminister Sarif. Die Politiker des Reformlagers im Iran befürworten Verhandlungen mit dem Westen. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass Religionsführer Chamenei seine Haltung ändert. Vor dem Krieg mit Israel hatten Washington und Teheran über zwei Monate lang verhandelt. - Die israelische Armee hat heute bei zwei größeren Angriffswellen Ziele im Westen des Iran ins Visier genommen. Auch die Atomanlage in Isfahan wurde mit Raketen beschossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 17:00 Uhr