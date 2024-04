Iranische Armee entert Schiff im Golf von Oman

Teheran: Die iranischen Revolutionsgarden haben ein Containerschiff beschlagnahmt. Nach staatlichen Angaben soll es sich auf dem Weg in iranische Gewässer befinden. Berichten zufolge handelt es sich um den Frachter "MSC Aries". Das Schiff fährt unter portugiesischer Flagge, gehört aber zu einer Firma mit Sitz in London, die zur Unternehmensgruppe eines israelischen Milliardärs gehört. In einer ersten Reaktion sprach der israelische Außenminister Katz von einer "Piratenaktion" unter Verletzung des Völkerrechts. Die Spannungen zwischen Iran und Israel haben zuletzt erneut zugenommen. Die Führung in Teheran macht Israel für einen Luftschlag gegen die iranische Botschaft in Damaskus verantwortlich, bei der ranghohe Militärs getötet wurden. International wird mit einem Vergeltungsschlag gegen Israel gerechnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 16:00 Uhr