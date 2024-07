Iranisch-israelisches Duo erhält Preis auf Münchner Filmfest

München: Der Politthriller "Tatami" des iranisch-israelischen Regieduos Zar Amir und Guy Nattiv ist auf dem Filmfest München mit dem Fritz Gerlich-Preis ausgezeichnet worden. Das Werk handelt von einer iranischen Judoka, die bei einer Weltmeisterschaft gegen eine Kämpferin aus Israel antreten soll. In der Begründung der Jury hieß es, in dem Film gehe es darum, Rückgrat zu beweisen, die persönliche Freiheit zu erkämpfen und der Gewalt und der Lüge zu widerstehen. Gestiftet wird die mit rund 10.000 Euro dotierte Ehrung von der Tellux-Gruppe in Kooperation mit der Erzdiözese München und Freising.

