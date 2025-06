Iran wirft Israel Piraterie vor

Teheran: Der Iran hat das israelische Vorgehen gegen eine Hilfsgüterlieferung mit der Aktivistin Thunberg als Piraterie bezeichnet. Das Schiff, das Babynahrung und medizinische Güter in den Gazastreifen bringen sollte, sei von Israel in internationalen Gewässern abgefangen worden. Das verstoße gegen das Völkerrecht, so ein Sprecher des iranischen Außenministeriums. Das Schiff mit Hilfsgütern war vor einer Woche von Sizilien aus in Richtung Gazastreifen gestartet. Es sollte, so die französisch-palästinensische EU-Abgeordnete Rima Hassan, die israelische Blockade für Hilfslieferungen "durchbrechen", um den - Zitat - "andauernden Völkermord im Gazastreifen" zu kritisieren. Heute morgen dann hatte Israel verkündet, das Schiff mit der Klimaaktivistin an Bord sei nach Israel umgeleitet worden.

