Iran wertet Israels Angriffe als "Kriegserklärung"

Iran reagiert auf israelische Luftangriffe: Die Regierung in Teheran spricht von einer Kriegserklärung. Außenminister Araghtschi sagte, Israel habe alle roten Linien überschritten. Nach Angaben aus Israel hat der Iran zur Vergeltung mehr als 100 Drohnen auf den Weg gebracht. Diese seien abgefangen worden, so das Militär. Auch Israels Nachbarland Jordanien hat iranische Drohnen und Raketen abgeschossen. In der Nacht hatte Israels Armee mit 200 Kampfflugzeugen einen Großangriff auf den Iran gestartet. Ziel waren militärische und nukleare Ziele. Dabei wurden hochrangige iranische Offiziere und Wissenschaftler getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2025 12:15 Uhr