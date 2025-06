Iran wertet israelische Luftangriffe als "Kriegserklärung"

Irans Präsident Peseschkian droht Israel nach dem Großangriff auf sein Land mit Vergeltung: In einer Videobotschaft im Staatsfernsehen sagte er, die iranische Nation und die Verantwortlichen des Landes würden angesichts dieses Verbrechens nicht schweigen und den Feind seine dumme Tat bereuen lassen. Israel hatte am Morgen mehrere Ziele im Iran angegriffen, neben der Hauptstadt Teheran auch die Atomanlage Natans und mehrere Militäranlagen. Führende Köpfe des Militärs wurden getötet. Iranischen Medienberichten zufolge gab es am Mittag eine weitere Serie von Explosionen. US-Präsident Trump forderte den Iran zu einem Atomabkommen mit den USA auf und warnte vor nur noch schlimmeren Angriffen durch Israel. Es sei noch möglich, das Blutvergießen zu beenden. Israel kündigte an, weltweit alle Botschaften und Konsulate zu schließen.

