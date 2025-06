Iran wertet israelische Luftangriffe als "Kriegserklärung"

Israel setzt Angriffe auf Iran fort: Iranischen Medienberichten zufolge gab am Mittag eine weitere Serie von Explosionen, auch an der Atomanlage Natans. Inzwischen hat sich US-Präsident Trump zu Wort gemeldet und angekündigt, die nächsten Angriffe auf den Iran würden noch brutaler. Er rief das Regime in Teheran auf, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Der Iran wertet die israelischen Luftangriffe als "Kriegserklärung". Präsident Peseschkian kündigte eine Reaktion an, die Israel seine - wie es hieß - "törichte Aktion bedauern lassen" werde. Nach Angaben aus Israel hat der Iran zur Vergeltung mehr als 100 Drohnen auf den Weg gebracht. Laut Militär wurden alle abgefangen. In der Nacht hatte Israels Armee mit 200 Kampfflugzeugen militärische und nukleare Ziele im Iran angegriffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2025 13:15 Uhr