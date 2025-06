Iran weist Forderungen nach diplomatischer Lösung zurück

Teheran: Der iranische Außenminister Araghtschi hat Forderungen nach einer diplomatischen Lösung als irrelevant bezeichnet. Die USA verstünden nur Drohungen und Gewalt, sagte er in Istanbul. Araghtschi kündigte für morgen ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin an. Er werde noch am Nachmittag nach Moskau reisen, so der Minister. Gleichzeitig forderte er eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates. Das iranische Parlament will einem Medienbericht zufolge über den Austritt des Landes aus dem Atomwaffensperrvertrag beraten. Ein genauer Termin wurde nicht genannt. Der Atomwaffensperrvertrag verbietet es Ländern ohne Nuklear-Arsenal, an solche Waffen zu gelangen. Die politische Führung des Iran beteuert immer wieder, dass sie nicht nach Atomwaffen strebt.

