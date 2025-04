Iran warnt vor zu großen Erwartungen bei Atomgesprächen mit USA

Teheran: Nach der zweiten Runde der Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den USA warnt der iranische Außenminister Araghtschi vor allzu großen Erwartungen. Es gebe weder Grund für Optimismus noch für Pessimismus, sagte er einer iranischen Zeitung. Man warte Schritt für Schritt ab, wie sich die Gespräche entwickelten. Der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation, Grossi, hatte sich nach den Verhandlungen gestern in Rom zuversichtlich geäußert. Der italienischen Zeitung "La Repubblica" sagte er, er rechne mit der Unterzeichnung eines Abkommens in den nächsten Wochen. Die Gespräche sollen am Samstag fortgesetzt werden.

