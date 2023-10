Iran warnt vor geopolitischen Veränderungen in Bergkarabach

Teheran: Nach der Militäroffensive Aserbaidschans in Bergkarabach hat der Iran vor einer geopolitischen Neuausrichtung im Kaukasus gewarnt. Wie das iranische Außenministerium mitteilte, ist man gegen eine Verschiebung der internationalen Grenzen und gegen geopolitische Veränderungen in der Kaukasusregion. Aserbaidschan strebt seit langem danach, sein Territorium über einen Korridor mit der an Armenien, die Türkei und den Iran grenzenden aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan zu verbinden. Das Verhältnis zwischen Baku und Teheran gilt als heikel, da Aserbaidschan ein enger Verbündeter der Türkei ist.

