Iran warnt vor Ausweitung des Konflikts zwischen Israel und der Hamas

Teheran: Der Iran warnt davor, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas noch ausweitet. Präsident Raisi sagte, die Verbrechen Israels müssten gestoppt werden, sonst werde die Lage kompliziert. Den Angriff der Hamas auf Israel erwähnte er nicht. Iran gilt seit langem als Unterstützer der Hamas. Mahnende Worte kommen auch von der arabischen Liga und der Afrikanischen Union. Beide warnen Israel vor einer möglichen Bodenoffensive. Ein solcher Militäreinsatz könne zu einem Völkermord von bespiellosem Ausmaß führen, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Sie riefen die Vereinten Nationen auf, eine solche Katastrophe zu verhindern. Inzwischen sind nach Angaben des israelischen Militärs mehr als 600.000 Bewohner des Gazastreifens aus dem Norden auf dem Weg in den Süden. Israel hatte sie dazu aufgerufen, sich vor einer Bodenoffensive gegen die Hamas in Sicherheit zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 22:00 Uhr