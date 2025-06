Iran warnt USA vor Intervention

Iran warnt USA vor Eingreifen in Krieg: Der stellvertretende Außenminister Gharibabadi sagte laut iranischem Staatsfernsehen, sollten die USA an der Seite Israels kämpfen, werde der Iran den Aggressoren eine Lektion erteilen. US-Präsident Trump hatte angedeutet, womöglich in den Krieg zwischen Israel und dem Iran einzugreifen. Er treffe die endgültige Entscheidung gerne eine Sekunde, bevor sie fällig sei.

